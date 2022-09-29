中職》在墨西哥置身天堂、來台墜入凡間 羅薩：球是關鍵

羅薩。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅洋砲羅薩（Rainel Rosario）今年在墨西哥聯盟出賽90場，341打數敲出38轟、116分打點，打擊率高達3成72、上壘率4成56、長打率7成92，表現相當亮眼。

只是，羅薩來台加盟獅隊表現平平，出賽16場，62打數僅敲出1發全壘打，打擊率2成58，外帶12分打點，和墨聯時期超恐怖數據完全無法相比。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，今年墨聯單季量產4名「四割男」，包括烏魯提亞（Henry Urrutia）打擊率4成20、馬丁尼茲（Alberth Martinez）的4成16、桑托斯（Roel Santos）的4成11、羅培茲（Alfredo Lopez）的4成04，全聯盟平均打擊率破3成，全壘打滿天飛，和2016中職「彈力球年」狀況非常相似。

羅薩在墨聯置身天堂，來台卻墜入凡間，他說，「主要是比賽用球彈性，中職的球打出去比較不會飛，墨西哥聯盟球打出去飛很遠，彈性非常好。」

除了比賽用球因素，羅薩指出，墨聯球場普遍海拔較高，球打出去較會飛，加上一個禮拜頂多休一天，有助於維持打擊手感，在台灣常有放假或移動日，比較不好調整。

羅薩注意到今年中職例行賽快結束，林立12轟已是全聯盟最多轟打者，投手佔優勢，和墨聯超級打擊聯盟大不同，他強調，「我不會在意比賽用球彈性，比較在意如何應對投手策略，中職投手對我有不同投球策略，用很多變化球對付我，不怕把球丟在好球帶外面，即使保送也沒關係，墨西哥聯盟投手即使不想投給我打，到最後還是要跟我對決，這是球風上的差異。」

羅薩認為，自己一定也必須做改變擊球策略，這樣才能成功，近兩個禮拜打擊有點急，沒有很有耐心設定好自己想打的球導致表現不佳，「接下來我要設定好球種和位置做攻擊，投手一直保送我也很樂意，即使單場獲得4次保送也沒關係，只要能幫助球隊就好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法