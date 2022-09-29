高球》三商名人賽首輪 衛冕者王偉祥抓6鳥獨佔第1

王偉祥。（三商名人賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3169萬台幣）的2022台灣名人賽暨三商杯高爾夫球邀請賽，今在台灣高爾夫俱樂部點燃戰火，尋求衛冕的台灣好手王偉祥以66桿領先群雄，洪建堯等5名選手以一桿之差緊追在後。

隸屬於亞巡賽的台灣名人賽，過去兩年因為疫情，外籍選手受限於防疫政策無法來台灣參賽，因此主辦單位將此賽事改為總獎金1200萬元、1500萬元的台巡賽。如今疫情趨緩，今年共有來自20個國家、129位國內外好手同場競桿。

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王偉祥在這輪共抓下6鳥沒有柏忌，他表示，推桿功勞最大，且木桿也很直，鐵桿及接近桿發揮得不錯。對於今年要挑戰衛冕，他說：「放輕鬆打，沒有什麼衛冕壓力，盡量專注在比賽上面，這輪也超出自己預期的平標準桿成績。」

王偉祥提到，今年特別請這座球場出身的年輕職業選手陳宥蓁當他的桿弟，如願提高他的推桿準度。另外他也稱讚球場的果嶺越來越進步，十分平順，速度也很適中。

今年已在台巡賽拿下2冠的洪健堯，今天繳出1老鷹、3鳥無柏忌，他表示，前面幾場比賽表現得不夠理想，於是趕緊發掘問題，並請教練調整修正揮桿動作，也告訴自己，每一場比賽不要放棄每一桿的機會，總算在這場比賽中，鐵桿恢復準度，手感找回來不少，今天為自己製造了不少抓鳥機會，「雖然有幾洞有抓鳥機會，可惜沒賺到，不過開球丶切推桿都很有信心，很開心！」

這項4回合72洞的大賽將比至10月2日，明天前兩回合結束後，大會將取排名前50位選手晉級後兩回合決賽。

此場比賽是台灣職業高爾夫界在全球疫情肆虐兩年多後，繼上週首場復賽的亞巡賽仰德TPC錦標賽之後，第2場的國際大賽。由於台灣目前仍在防疫期間，因此主辦單位在國外選手來台前後的防疫措施，經過與相關單位充分溝通與協調後，均已遵照政府現階段境外人士入境參加國際級體育競賽防疫專案規定確實執行。

王偉祥。（三商名人賽提供）

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