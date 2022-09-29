高球》賽前忙著洗衣服沒練球 泰國好手蘇萬那魯三商名人賽打出驚奇

泰國好手尼永瓊。（三商名人賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕首次來台參賽的泰國選手蘇萬那魯（Sarit Suwannarut）今在三商名人賽抓6鳥、1柏忌，繳出67桿，暫時並列第2。對於首日表現，他卻自爆自己賽前忙著洗衣服，並沒有練習，卻打出超乎自己預期的表現。

蘇萬那魯表示，賽前因為球衣不夠穿，忙著去自助洗衣，沒有練習。他說：「每一人都告訴我這個球場有多難打，果嶺很難推，球道很難打上去等等，所以我下場時完全不期待自己能打多好，第1洞就出現三推吞下柏忌，不過第2及第3洞都抓鳥，而後面越打越好，未再出現柏忌。」

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蘇萬那魯這一輪的鐵桿與切桿是抓鳥利器，他開球距離遠又直，有11個洞成功打在球道上，切桿準確度也很高，有14個洞成功打上果嶺，而且推桿也不錯。

蘇萬那魯的同胞尼永瓊也是首次打這項大賽，今天也繳出6鳥1柏忌，雖然只有3個洞成功打上球道， 不過打上果嶺成功率很高，有15個洞，29推也助他在第4-6洞連抓3鳥，他說今天沒什麼風，場地狀況很好，打起來較容易。

尼永瓊曾於2019年贏得台豐ADT賽冠軍，他表示，很高興能重回台灣參加比賽，希望明天繼續能為自己多創造一些抓鳥機會，打得跟今天一樣好。

泰國蘇萬那魯。（三商名人賽提供）

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