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登山》全國登山日安全第一！體育署、山協齊聲呼籲

2022/09/29 21:39

全國登山日10月1日登場。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣擁有豐富山林景觀與資源，體育署續行推動「111年全國登山日」，10月1日當天與全國山岳協會及健行登山會合作辦理北、中、南活動，總計逾8000人共襄盛舉，體育署全民運動組組長呂宗仁、 山協理事長黃楩楠齊聲呼籲民眾：「做好準備，安全第一！」

今年全國登山日主場活動，分別於台北市、彰化縣及高雄市同步啟動，北部及南部主場活動由山岳協會負責，北部規劃於台北市四獸山步道，共4條路線可選擇，最後於北市永春高中集結辦理大會活動；南部規劃於阿公店水庫步道及小崗山之眼步道，並於高雄市阿公店水庫管理處入口廣場集結辦理大會活動。中部由全國健行登山會主辦，路線分健腳組及親子組，於參山國家風景區辦理，田中鎮鼓山寺前廣場集結辦理大會活動。

國人近年熱愛山林活動，卻也屢傳受傷、失蹤、死亡等憾事，體育署已和全國民間社團和登山隊合作，辦理250場實體登山活動，以及近20場免費登山安全講座，希望讓更多人走進山林之餘，也學習山野知識技能。黃楩楠不吝分享專業經驗：「民眾要提升登山安全觀念，做好充足準備並落實連繫工作，尤其現在手機定位相當簡便，挑戰自我、樂在山林，過程務必小心謹慎，唯有對大自然抱持敬畏的心，才能平安順利回家。」

全國登山日10月1日登場。（體育署提供）

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