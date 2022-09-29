登峰造極籃球賽》不愧是衛冕軍！政大擊退健行奪冠

政大奪冠。（大會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA衛冕軍政治大學這次在登峰造極籃球邀請賽以全勝之姿闖進最終決賽，今天在系列賽最終戰以87：69輕取健行科大完成衛冕，也為即將開打的UBA賽季注入強心針。

政大今天一開局打出一波6：0攻勢，健行靠著黃信翔三分彈止血，不過政大攻勢依舊活躍，在宋昕澔、莫巴耶輪流開火帶領下，打完首節已取得雙位數領先。

請繼續往下閱讀...

雖然政大在第4節一度碰上犯規麻煩，林彥廷、涂亦含相繼犯滿離場，但健行已沒有足夠時間可以逆轉，最終只能眼看對手完成連霸。今年健行也找來兩名外籍生助拳，但現階段尚在隔離，預計明天才會出關，所以這次只能以本土球員應戰。

政大菜鳥宋昕澔升上大學後跟著球隊參與盃賽，他表示，在7月打王輝盃就感受到高中和大學強度的差別，因此精進自己的訓練，「現在覺得自己的體格也有變更強壯。」

宋昕澔透露，全隊上禮拜開始團隊訓練，都還在學習、磨合，自己要進步的地方還很多。

登峰造極籃球邀請賽大專組最終排名：

大專女子組1-6名：文化大學、北市大學、台灣師大、佛光大學、台灣大學、台灣科大。

大專男子組1-8排名：政治大學、健行科大、台灣師大、台灣藝大、輔仁大學、萬能科大、國立體大、義守大學。

UBA勁旅政治大學和健行科大今天爭冠。（大會提供）

政大宋昕澔防守高錦瑋。（大會提供）

宋昕澔。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法