足球》加盟兵工廠表現出色 巴西前鋒透露關鍵

兵工廠前鋒熱蘇斯（右）自認本季表現出色的主因在於球隊文化不同，也讓他更能自在發揮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕兵工廠新血熱蘇斯（Gabriel Jesus）本季稱職扮演球隊攻勢發動機，英超開季7場比賽貢獻4顆進球、3次助攻，同時助隊盤踞聯賽第一的位置。談到轉隊以來的最大改變，熱蘇斯直言，在總教練阿特塔（Mikel Arteta）執教下，讓他感到「更加自在」，並因此發揮出更好的表現。

來自巴西的熱蘇斯季前離開待了5個球季的英超勁旅曼城，轉投另一支豪門球隊兵工廠。相較近幾季在曼城不受重用，熱蘇斯本季在兵工廠場場擔任先發前鋒，且個人進球、助攻數也高居全隊前二。球隊目前也以一分積分領先前東家曼城，暫居英超榜首。

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熱蘇斯向巴西版《ESPN》透露，曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）更偏好讓中場球員作為進攻的優先選擇，因此前鋒觸球機會較少。但來到兵工廠後，他更能發揮自身優勢，並竭盡所能幫助球隊，「我經常與阿特塔進行溝通，我也清楚教練想要的，因此在這裡我能更開心地踢球。」

兵工廠明日將迎來暌違一個月的主場賽事，而他們的對手將是目前英超第三的同城死敵熱刺。對此，熱蘇斯表示，自己不只希望球隊能贏下這場重要賽事，也期待往後每場同城德比都能勝出。

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