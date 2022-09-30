晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》扯！2小將賽後握手起口角 竟當場爆肢體衝突（影音）

2022/09/30 11:41

保加利亞小將安德烈夫於法國一站ATP挑戰賽勝出，卻在賽後握手時與對手起爭執。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間外，網球比賽結束後選手往往有握手致意的習慣。但近日在法國奧爾良舉行的一場ATP挑戰賽，保加利亞小將安德烈夫（Adrian Andreev）戰勝持外卡參賽的地主選手穆特（Corentin Moutet）後，雙方卻在網前握手時起了口角，甚至引發更進一步肢體衝突，所幸在主審制止後並未造成更嚴重的後果。

該場比賽，安德烈夫花了近三小時的時間，才以2：6、7：6（3）、7：6（2）逆轉勝出。根據穆特的說法，安德烈夫當著他的面說了兩次不雅字眼，甚至威脅要在場外「講清楚」。但事後穆特在球場出口等了10分鐘卻不見對方人影，而安德烈夫則是在6名保全人員護送下離開球場。

「我聽到了他的威脅，也很樂於和他有近一步的談話，可惜他就這樣躲在人群中離場了。」穆特透過自己的社群軟體說道。

除了這波意外插曲，穆特也不忘感謝主辦單位給予外卡，只可惜自己第二輪就遭到淘汰，沒能晉級後幾天的賽事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。