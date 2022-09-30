網球》扯！2小將賽後握手起口角 竟當場爆肢體衝突（影音）

保加利亞小將安德烈夫於法國一站ATP挑戰賽勝出，卻在賽後握手時與對手起爭執。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間外，網球比賽結束後選手往往有握手致意的習慣。但近日在法國奧爾良舉行的一場ATP挑戰賽，保加利亞小將安德烈夫（Adrian Andreev）戰勝持外卡參賽的地主選手穆特（Corentin Moutet）後，雙方卻在網前握手時起了口角，甚至引發更進一步肢體衝突，所幸在主審制止後並未造成更嚴重的後果。

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該場比賽，安德烈夫花了近三小時的時間，才以2：6、7：6（3）、7：6（2）逆轉勝出。根據穆特的說法，安德烈夫當著他的面說了兩次不雅字眼，甚至威脅要在場外「講清楚」。但事後穆特在球場出口等了10分鐘卻不見對方人影，而安德烈夫則是在6名保全人員護送下離開球場。

「我聽到了他的威脅，也很樂於和他有近一步的談話，可惜他就這樣躲在人群中離場了。」穆特透過自己的社群軟體說道。

除了這波意外插曲，穆特也不忘感謝主辦單位給予外卡，只可惜自己第二輪就遭到淘汰，沒能晉級後幾天的賽事。

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