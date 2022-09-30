MLB》二刀流偉業M1！7.2局無安打飆10K 大谷翔平強投豪打奪第15勝

大谷翔平今天繳出8局10K無失分的優質先發，前7.2局無安打，拿下本季第15勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今天在主場投打二刀流，繳出7.2局無安打的優質好投，主投8局飆出10次三振，天使終場以4：2擊敗運動家，大谷拿下本季第15勝，天使近期拉出一波4連勝。

大谷翔平今天在投手丘上投得威風八面，幾乎壓制住了運動家打線，首局首打席雖保送了坎普（Tony Kemp）後，但之後連續解決23名打者，4局上更飆出3連K，第5局還大秀精彩守備美技，可惜在8局上2人出局後讓卡佩爾（Conner Capel）擊出內野安打，無緣生涯首場無安打比賽，隨後再被賈西亞（Dermis Garcia）敲出左外野安打，但大谷仍化解得點圈危機，力保不失分。

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大谷翔平此役先發8局用了108球，被敲2安無失分，另外飆出10次三振。大谷只差1局就能達標年度規定投球局數162局，有望寫下大聯盟史上首見的「符合年度規定投球局數和規定打席」紀錄。

大谷此役投打俱佳，1局下首打席就敲出帶有1分打點的安打，將生涯最長連續安打紀錄推進到14場，大谷在7局下敲出內野安打，單場4打數敲2安，另有1分打點，打擊率升至2成75。

天使靠著倫吉佛（Luis Rengifo）首局首打席全壘打先馳得點，大谷適時安打進帳第2分，沃德（Taylor Ward）和史塔西（Max Stassi）分別在3、6兩局敲出陽春彈，天使9局上演小劇場，單局被追回2分，所幸終場仍以4：2擊敗運動家。

大谷翔平。（今日美國）

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