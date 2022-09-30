加拿大賽》3年首度打超級100等級 瑪琳16強竟然打65分鐘才獲勝

瑪琳。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）決定參加本週登場的超級100系列加拿大羽球公開賽，只是她首輪就贏得很驚險，花了65分鐘才以19：21、21：12、21：19逆轉瑞士女將絲塔德爾曼（Jenjira Stadelmann），晉級女單8強。

世界排名第5的瑪琳去年遭逢膝傷打擊，因此今年上半季僅參加印尼公開賽、馬來西亞公開賽、日本公開賽等超級系列賽，以及歐錦賽、世錦賽、湯優盃。

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為了備戰10月登場的超級750系列丹麥公開賽，瑪琳才決定先飛往加拿大參賽，也是她自2019年以來首度參加超級100等級賽事。

瑪琳在19年同樣是受到傷勢所苦，當時決定參加超級100越南公開賽想不到首輪就出局，但隔週參加超級1000中國公開賽反而狀況提升不少，並在決賽打敗戴資穎拿下冠軍。

如今再度空降參加超級100賽事，榮膺女單頭號種子的瑪琳32強免戰，只是今天在16強對上初次交手的絲塔德爾曼，卻遇到不少麻煩，瑪琳首局竟然從來無法拿到領先意外讓出，不過第二局很快就拉開差距強勢把戰線延長，至於決勝局，絲塔德爾曼幾乎都領先，並取得19：17，老經驗的瑪琳頂住壓力連趕4分完成逆轉秀，避免出現爆冷出局的尷尬狀況。

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