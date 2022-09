PLG》第三季11月5日登場 開幕戰富邦勇士主場對攻城獅

衛冕軍富邦勇士開幕戰主場戰攻城獅。(資料照,記者塗建榮攝)

〔記者林岳甫/台北報導〕P. LEAGUE+今日公佈2022-23賽季例行賽在11月5日開打,開幕戰由衛冕軍台北富邦勇士在主場台北和平館迎戰上季亞軍新竹街口攻城獅,勇士本季將力拚3連霸。

邁入第3季的PLG,本季確定把例行賽從原本的90場增加到120場,6隊將有40場例行賽,其中20場在主場出賽,值得一提的是,由於場次增加,本季PLG將增加平日賽事,確保例行賽季不會進行過久,所以新球季共有11場週二賽事、1場週一賽事,例行賽預計一路打到明年5月14日。

請繼續往下閱讀...

賽程安排方面,今年12月25日有2場「耶誕大戰」,下午由台新夢想家在主場迎戰新北國王,晚上由桃園領航猿、富邦勇士在桃園巨蛋捉對廝殺。此外,12月31日的「跨年大戰」,下午由台新夢想家到新竹挑戰攻城獅,晚上有高雄鋼鐵人到新莊體育館對決新北國王,至於2023年元旦也有比賽,下午先是攻城獅於主場迎戰來訪的桃園領航猿,晚上則是「雙北大戰」國王在新莊力抗勇士。

聯盟整理6球隊今年主場開幕戰:

富邦勇士 –台北和平籃球館 (11月5日主場開幕戰 vs 新竹攻城獅)

新北國王 –新莊體育館(11月12日主場開幕戰 vs 桃園領航猿)

桃園領航猿 –桃園市立綜合體育館(12月10主場開幕戰 vs 新竹攻城獅)

新竹攻城獅 –新竹縣體育館(11月19日主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人)

台新夢想家 –洲際迷你蛋(11月12日主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人)

高雄鋼鐵人 –鳳山體育館(11月27日主場開幕戰 vs 桃園領航猿)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法