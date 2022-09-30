MLB》領58億被罵翻 海沃德：我明白但我不是薪水小偷

海沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕33歲小熊隊外野手海沃德（Jason Heyward）雖然和球隊還有一年合約，但球隊上月宣布計畫在季後將他釋出，今天是海沃德在此消息後首度接受媒體採訪，談及當年與小熊簽下8年1.84億美元（約新台幣58億）大約，卻被評為薪水小偷的看法。

「我認為我是一個非常幸運的人，」海沃德說，「我認為我很幸運能被歸類為『薪水小偷』球員群體，如果你會這樣看我們，那是因為有很多糟糕的合約。」「顯然，2016年對我來說是艱難的一年。」

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他繼續說道，「但我和我的團隊贏得了總冠軍戒指，這個事實讓我擺脫了當時的所有壓力。我親身體驗了芝加哥的勝利。」

「合約就是合約，我不能斷定我簽的合約是失敗的，我只是想替球隊取勝。」「很快就能感同身受的人會很少，對吧？但另一方面，我作為一個棒球迷長大的人，我理解以及尊重。」

海沃德在2016年轉隊，與小熊簽下了一份為期8年、價值1.48億美元的合約，他去年323打數只敲出69 次安打、8發全壘打、30分打點，打擊率.214，今年則是137打數只敲出28安打、1發全壘打，打擊率.204，小熊隊宣布季後不會續留他。

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