大谷翔平。(美聯社)

〔記者龔乃玠/綜合報導〕大谷翔平今天前7.2局無安打無失分,差點就締造無安打比賽,他坦言,5局左右就有注意到無安打,但因為只有4分差,想著盡量不要堆積壘上跑者。

談到被安打的那一球,大谷翔平直言,2好球後球有點高起來,沒辦法,「當時已經2出局了,如果能用三振結束也會讓球隊比較順一點,被打的那球就是投太高了。」

大谷今天投8局僅被敲2支安打無失分,他說,很開心能贏球,「投了好多滑球,人生可能沒有投過這麼多,很高興能壓制對手。」

距離規定投球局數僅差1局,大谷表示,如果能在今天達成是最好的,但球數已累積不少,「很遺憾沒辦法前進季後賽,剩下的比賽還要再多努力一下。」

The hit that broke up Ohtani's no-hit bid in the 8th



(via @NBCSAthletics) pic.twitter.com/7Jf6dnrxTF