MLB》沒攔到這球讓大谷無安打破功 天使菜鳥賽後謝罪了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕在全場天使球迷「MVP!」「MVP!」的吶喊助威之下,大谷翔平今天在對運動家之戰演出前7.2局無安打、狂飆10K的優異表現,但8局上被敲出滾地安打破功的那一球,讓全部觀賽球迷都忍不住大呼:「好可惜!」

那是一記擊球初速82.8英哩的滾地球,22歲的菜鳥游擊手索托 (Liván Soto)沒有攔到這球顯得相當失望。

根據《The Athletic》記者布拉姆(Sam Blum)表示,索托賽後說,「我去跟大谷說,『嘿,我很抱歉』,那是艱難的PLAY,我全力伸展了,那是關於我能不能做到的PLAY。」而大谷在賽後訪問時也表示,自己那球確實投高了,也沒有辦法。

下方有球迷留言,貼出大谷拍拍索托肩膀的暖心畫面。

