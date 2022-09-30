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T1》巴拿馬國手陛下重磅加盟 台中太陽洋將戰力補強

2022/09/30 15:50

巴拿馬國手陛下加盟台中太陽。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕T1職籃聯盟第2季開打前，台中太陽今宣布，與巴拿馬國手前鋒陛下（Tony Bishop）簽約，成為新賽季第2號洋將，可望為團隊球風注入更多強悍元素。

現年33歲的陛下身高202公分，屬於球風內外兼備的全能前鋒，場上可以勝任多個位置，2021-22球季效力於PBA馬尼拉電器隊，出賽22場繳出25.6分、13.4籃板、3.3助攻，37.6%三分命中率的優異表現，並獲選年度第一隊，也多次率領巴拿馬國家隊出征國際賽，職籃生涯曾在歐美以及亞洲等多個國家聯賽效力，累積豐富的賽場經驗，將為球隊增添更多爭冠本錢。

太陽總經理汪蔚傑表示，陛下是非常有經驗的球員，「他的能力無庸置疑，過去4年都曾帶領效力的球隊打進總冠軍戰，其拼戰態度讓人很難不去注意到他，之所以中文名會取為『陛下』，就是期待他未來能展現出君臨天下的氣勢與表現，帶領太陽隊打出更輝煌的成績！」

總教練賈西亞也提到：「陛下的打法可裡可外非常全面，其多年的球場經驗能夠幫助球隊的年輕球員成長，我們都很期待他的加入！」生涯首次來台的陛下表示:「很期待來到台灣，希望盡快與隊友們融入，並產生好的化學效應，會盡我所能的去帶領球隊拿下總冠軍！」

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