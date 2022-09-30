MLB》從聯盟浪人變王牌後援！ 道奇鐵牛有望打破郭泓志鬼神紀錄

菲利浦斯有望打破由郭泓志保持的道奇隊史單季最低防禦率紀錄。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇本季表現傑出的菲利浦斯（Evan Phillips），在與教士隊3連戰出賽2場投2局無失分後，賽季防禦率下降到1.18，有機會打破由台灣好手郭泓志在2010年所保持的隊史單季最低防禦率紀錄。

台灣好手郭泓志在2010年表現出色，以56場出賽，主投60局，以防禦率1.20，改寫隊史由塞揚名投剛耶（Eric Gagne）在2003年1.202的單季最低防禦率紀錄（需至少50局）。

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菲利浦斯本季表現驚人，是道奇相當倚重的牛棚大將，目前他出賽62場，主投61局僅失8分自責分（整季失掉11分），防禦率低到僅有1.18，將有機會打破由郭泓志保持的高懸12年的隊史紀錄。

菲利浦斯生涯並不順遂，他在2015年被勇士隊選到，2018年登上大聯盟，僅投6.1局防禦率高達8.53就在高斯曼（Kevin Gausman）被交易至金鶯，同年他在金鶯出賽5場，防禦率是突破天際的18.56。

接下來在金鶯的2年，菲利浦斯表現依舊普通，合計出賽39局加起來投42.1局就得失掉28分，在2021年8月遭金鶯釋出，2天後被光芒以自由球員身份簽下。但來到光芒後菲利浦斯只出賽1場投了3局就被DFA，道奇選擇將他網羅入陣，並讓菲利浦斯主投10.1局，防禦率3.48。

菲利浦斯在金鶯時期防禦率高達7.36。（資料照）

本季道奇成功改造菲利浦斯，大幅更改他的用球比例，把過往用量超過40%的四縫線直球減少到20%，將卡特球用量大幅提升到27.4%，主力變化球滑球的用量則與去年相去不多，維持在44.1%（去年44.3%），同時菲利浦斯也把前2年都沒用的伸卡球給加進配球當中，比例來到8.5%，並將原本就很少用的變速球完全捨棄，如此改變也使他成為道奇今年最強大的牛棚投手。

目前菲利浦斯主投61局拿下6勝3敗，有19次中繼成功與2次救援成功，送出72次三振只有15次四壞保送，每局被上壘率僅0.74，被打擊率也只有1成47，他的勝利貢獻值（WAR，Fangraphs版本）高達2.0，是道奇全隊最高，在聯盟排名第五，在至少40局的後援投手當中，1.18的防禦率排在第一名。

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