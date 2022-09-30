自由車》國際環台公路賽重啟 10月2日北市熱鬧起跑

國際自由車環台公路賽10月2日開跑。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕受疫情影響，歷經2021年賽事取消、2022年延期，原訂每年3月舉行的「國際自由車環台公路大賽」，拖了2年多將在本週日展開為期5天賽事，同樣維持台北市、桃園市、浪漫台3縣、高雄、屏東縣共5站，由全球15支頂尖隊伍飆風競速，展開激烈角逐。

今年環台賽仍登錄為國際自由車總會（UCI） 2.1級頂尖賽事，來自各國共計122位菁英選手，多數為洲際職業車隊，實力相當堅強，守土有責的台灣代表隊，則由老將馮俊凱、盧紹軒帶領杜志濠等年輕新世代出賽，期盼能發揮地主優勢挑戰單站冠軍，並為台灣留下冠軍衫，體育署代理署長林騰蛟為台灣隊授旗，由領隊王聖慜領代表接下，誓師全隊把榮耀續留。大會表示，今年除了總成績冠軍（黃衫）、登山王（圓點衫）、衝刺王（綠衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫）外，為了讓比賽增添可看度，新增每站最具競賽挑戰勇氣表現的「敢鬥賞（白衫）」。

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國際自由車環台公路賽10月2日開跑。（記者梁偉銘攝）

今年5站總距離超越665公里，路線由北向南，揭幕的台北市站繞圈賽，由市政府出發直行，繞行景福門後折返，每圈約10.4公里，今年繞行8圈，共計83.2公里。第2站桃園市，賽段前半段超過60%路線於61、66快速公路長距離巡航，繞行石門水庫後，於復興區決戰角板山，共計120.59公里。第3站橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市三縣市的浪漫台三線站，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋等，終點在石岡旅客服務中心，全程約156.5公里，沿途有衝刺點與登山點，將是今年兵家必爭的關鍵。

第4站高雄市，從愛河畔旁的二二八和平公園出發，沿途經過宗教文化景點佛陀紀念館、旗山、緊接著通行美濃，及猶如「月世界」般的惡地地形田寮後，再從岡山、楠梓、左營切回起點二二八和平公園，長達155.6公里。壓軸第5站移師屏東縣，將在大鵬灣內舉辦繞圈賽，從大鵬灣國際休閒特區往濱灣公園碼頭騎往跨海大橋再繞回起點，每圈約12公里、繞行12.5圈，總計149.83公里。

國際自由車環台公路賽10月2日開跑。（記者梁偉銘攝）

國際自由車環台公路賽10月2日開跑。（記者梁偉銘攝）

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