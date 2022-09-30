NFL》先發四分衛遭重摔後抬出場 海豚不敵孟加拉虎中斷3連勝

海豚四分衛塔格維洛瓦遭對手重摔後，被送上擔架抬出場，立即送往當地醫院治療。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕開季繳出3連勝的邁阿密海豚今客場挑戰辛辛那提孟加拉虎，海豚四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa）卻遭受嚴重頭部與頸部傷勢，在被擔架抬出場後立即送往當地醫院治療。海豚最終也未能延續連勝氣勢，以15：27不敵地主孟加拉虎，吞下本季首敗。

比賽來到第二節剩下約6分鐘左右，塔格維洛瓦執行假跑真傳，被孟加拉虎防守截鋒圖普（Josh Tupou）擒殺在地，塔格維洛瓦在頭部重擊地面後倒地不起，攝影機還捕捉到他痛苦到手指僵硬扭曲的驚悚畫面，隨後他就遭擔架抬出場，球隊也緊急換上替補四分衛布里吉瓦特（Teddy Bridgewater）。

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Tua Tagovailoa's obvious concussion from last week will be under even more intense scrutiny following this. The NFLPA has already launched an investigation. Let's hope Tua is alright. pic.twitter.com/pWYss5XUdZ — Sidelines Sports Network™ （@Sidelines_SN） September 30, 2022

根據海豚球團官方後續的聲明指出，塔格維洛瓦意識清楚，四肢也皆可正常活動，球團也表示他接下來會進入腦震盪保護程序中。這是塔格維洛瓦不到兩週內第二次遭遇類似腦震盪的情況，上週對上水牛城比爾一戰，他才因疑似腦震盪而中途離場治療，但隨後又回到場上繼續作戰。

海豚四分衛塔格維洛瓦遭對手重摔後，被送上擔架抬出場，立即送往當地醫院治療。（今日美國）

這場雙方先發四分衛過去有著特殊歷史，2019年所上演的路易斯安那州立大學對決阿拉巴馬大學的傳統世仇之戰，由伯羅（Joe Burrow）領軍的路易斯安那州大以46：41擊敗塔格維洛瓦率領的阿拉巴馬大學。如今這是兩人在進軍職業後的首度碰頭。

上半場雙方你來我往，僅有2分差距，然而進入下半場，海豚在少了塔格維洛瓦後，士氣就逐漸地倒向孟加拉虎。特別到了決勝節，海豚更是陷入得分乾旱，完全無法搶下分數；反倒孟加拉虎在第四節連續追加2記射門，最後1分52秒之際，伯羅找上近端鋒赫斯特（Hayden Hurst）再拿下達陣，奠定勝基。

孟加拉虎四分衛伯羅此役表現出色。（法新社）

伯羅擺脫開季2連敗的低潮，再上一場擊敗紐約噴射機後，此役維持好手感，傳出287碼與2次達陣，包含一記與外接手希金斯（Tee Higgins）的59碼遠端連線；而今日吞敗的海豚，戰績則來到3勝1敗，目前全聯盟僅剩下費城老鷹尚未吞敗。

Tee Higgins fantasy managers stand up

pic.twitter.com/tBCjyObuNw — PFF Fantasy Football （@PFF_Fantasy） September 30, 2022

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