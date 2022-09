NFL》先發四分衛遭重摔後抬出場 海豚不敵孟加拉虎中斷3連勝

海豚四分衛塔格維洛瓦遭對手重摔後,被送上擔架抬出場,立即送往當地醫院治療。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕開季繳出3連勝的邁阿密海豚今客場挑戰辛辛那提孟加拉虎,海豚四分衛塔格維洛瓦(Tua Tagovailoa)卻遭受嚴重頭部與頸部傷勢,在被擔架抬出場後立即送往當地醫院治療。海豚最終也未能延續連勝氣勢,以15:27不敵地主孟加拉虎,吞下本季首敗。

比賽來到第二節剩下約6分鐘左右,塔格維洛瓦執行假跑真傳,被孟加拉虎防守截鋒圖普(Josh Tupou)擒殺在地,塔格維洛瓦在頭部重擊地面後倒地不起,攝影機還捕捉到他痛苦到手指僵硬扭曲的驚悚畫面,隨後他就遭擔架抬出場,球隊也緊急換上替補四分衛布里吉瓦特(Teddy Bridgewater)。

Tua Tagovailoa's obvious concussion from last week will be under even more intense scrutiny following this. The NFLPA has already launched an investigation. Let's hope Tua is alright. pic.twitter.com/pWYss5XUdZ