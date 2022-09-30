日職》大王回來了！火腿球團宣布 王柏融今搭機返台

王柏融（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣好手王柏融昨遭下放二軍，意味賽季正式結束，球團今日宣布，大王將在今日搭機離開日本，返回台灣。

王柏融前天上一軍，參與札幌巨蛋最終戰，先發出擊扛第4棒，2打數敲1安，是一支二壘安打，不過在5下就遭到球隊換代打，提前退場。

請繼續往下閱讀...

沒有季後賽打的火腿，本季還剩下一場例行賽，將在10月2日對上西武，不過王柏融昨日被抹消登錄，下放二軍需要10天後才能重新登錄，代表今年已不會在一軍出賽。

王柏融本季一軍出賽機會不多，僅打了15場比賽，32打數敲2安，吞下12次三振，打擊率僅0.063。

雖然火腿二軍還有比賽，但日媒指出，球團今日宣布，王柏融會在今日搭機離開日本，返回台灣。

此外，同樣昨日遭火腿下放的洋砲努涅茲（Renato Nunez），也會在今日返回委內瑞拉，將搭乘晚上的班機離日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法