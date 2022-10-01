潘武雄引退賽 今日賽事預告與轉播

統一獅今將為潘武雄舉辦引退賽。（資料照，記者林正堃攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有四場賽事，第一場是金鶯對上洋基，金鶯將派出萊爾斯（Jordan Lyles）對上洋基赫曼（Domingo German），賈吉（Aaron Judge）能否擊出破紀錄的第62轟呢?第二場是大都會對決勇士，大都會將派出王牌德葛隆（Jacob deGrom）對上勇士王牌佛里德（Max Fried），第三場是遊騎兵對上天使，遊騎兵派出歐陶（Glenn Otto）對上天使德梅斯（Reid Detmers），最後一場則是洛磯對上道奇，洛磯將派出庫爾（Chad Kuhl）對上道奇克蕭（Clayton Kershaw），喜愛大聯盟的球迷別錯過轉播囉！

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中職部分有兩場賽事，第一場是味全龍對上中信兄弟，味全龍將派出伍鐸對上兄弟泰樂，第二場則是悍將對上統一，悍將將派出安德勝對上統一潘威倫，球迷別錯過轉播囉！

MLB

07:00 金鶯@洋基 緯來體育

07:20 大都會@勇士 愛爾達體育1台

09:30 遊騎兵@天使 華視

10:00 洛磯@道奇 緯來體育

日職

17:00 軟銀@西武 ELEVENSPORTS1

中職

17:05 味全龍@中信兄弟 緯來體育

17:05 富邦悍將@統一獅 MOMOTV

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