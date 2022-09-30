晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基休賽季不搶游擊大咖！ 資深記者：除非有件事改變了

2022/09/30 18:27

凱納法利法。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年休賽季預計會有許多大咖游擊手投身自由市場，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）透露，紐約洋基隊在今年應該不會出手爭搶大咖游擊手。

本季有透納（Trea Turner）、史萬森（Dansby Swanson）兩人將會成為自由球員，柯瑞亞（Carlos Correa）、柏格茲（Xander Bogaerts）兩人也被認為將會跳出合約成為自由球員，海曼透露，屆時紅雀、巨人、費城人、小熊，將會加入這場爭奪戰，同時原先這些球員的母隊：紅襪、道奇、勇士與雙城也有可能會希望他們的游擊手回歸。

海曼認為，洋基隊預計不會參與這場游擊手大戰，因為他們認為讓凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）待在游擊防區，等待自家農場頭號大物沃爾普（Anthony Volpe）升上大聯盟是「OK的」，除非洋基認為沃爾普更適合當二壘手，洋基才有可能去搶一名大咖游擊手。

沃爾普。（資料照，法新社）

凱納法利法在今年透過交易加盟洋基，打擊率2成63，敲出4轟、48分打點有20次盜壘成功，標準化攻擊指數（OPS+）僅85，是聯盟火力在平均以下的打者。儘管他曾拿過金手套，但那是在2020年主守三壘時，本季大部分守游擊的凱納法利法，一共發生15次失誤，OAA（出局製造值）是-3，在聯盟38個被計算在內的游擊手中排名28名，攻守兩端表現都稱不上優秀。

而洋基農場頭號大物沃爾普（Anthony Volpe）在本季已經升上3A，今年在小聯盟兩個層級（2A+3A）加起來132場出賽，敲出21轟，跑出50次盜壘成功，打擊率2成49，攻擊指數0.802，吞下118次三振，選到65次保送上壘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。