MLB》洋基休賽季不搶游擊大咖！ 資深記者：除非有件事改變了

凱納法利法。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年休賽季預計會有許多大咖游擊手投身自由市場，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）透露，紐約洋基隊在今年應該不會出手爭搶大咖游擊手。

本季有透納（Trea Turner）、史萬森（Dansby Swanson）兩人將會成為自由球員，柯瑞亞（Carlos Correa）、柏格茲（Xander Bogaerts）兩人也被認為將會跳出合約成為自由球員，海曼透露，屆時紅雀、巨人、費城人、小熊，將會加入這場爭奪戰，同時原先這些球員的母隊：紅襪、道奇、勇士與雙城也有可能會希望他們的游擊手回歸。

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海曼認為，洋基隊預計不會參與這場游擊手大戰，因為他們認為讓凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）待在游擊防區，等待自家農場頭號大物沃爾普（Anthony Volpe）升上大聯盟是「OK的」，除非洋基認為沃爾普更適合當二壘手，洋基才有可能去搶一名大咖游擊手。

沃爾普。（資料照，法新社）

凱納法利法在今年透過交易加盟洋基，打擊率2成63，敲出4轟、48分打點有20次盜壘成功，標準化攻擊指數（OPS+）僅85，是聯盟火力在平均以下的打者。儘管他曾拿過金手套，但那是在2020年主守三壘時，本季大部分守游擊的凱納法利法，一共發生15次失誤，OAA（出局製造值）是-3，在聯盟38個被計算在內的游擊手中排名28名，攻守兩端表現都稱不上優秀。

而洋基農場頭號大物沃爾普（Anthony Volpe）在本季已經升上3A，今年在小聯盟兩個層級（2A+3A）加起來132場出賽，敲出21轟，跑出50次盜壘成功，打擊率2成49，攻擊指數0.802，吞下118次三振，選到65次保送上壘。

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