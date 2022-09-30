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日職》「對我來說是煎熬的一年...」黯然結束賽季 王柏融發文吐心聲

2022/09/30 19:56

王柏融。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣好手王柏融今天搭機離開日本，返回台灣，賽季正式結束，大王也在IG上發文吐心聲。

王柏融今年一軍成績不理想，出賽機會也不多，僅打了15場比賽，32打數敲2安，吞下12次三振，打擊率僅0.063。

大王今天搭機返台，他也發文坦言：「今年的球季結束了。時光一直在流逝，今年對於我來說是煎熬的一年。」縱然成績不佳，大王正能量說道：「不過就在這混濁的一年裡，讓我有機會慢慢地澄清自己的所有，漸漸的知道自己為了什麼而活。我和自己說，越是面對那些辛苦與困難，越是要放慢動作，慢慢累進、慢慢以智慧茁壯。」

王柏融表示：「今年雖然多數的時間都待在二軍，但其實對於工作裡的一切，我依然存有盼望，對我來說不僅只是為了生存，而是為了能踏實的活出自己生命該有的樣子，精彩的樣子。」

此外，大王也感謝球迷、家人朋友的鼓勵，「謝謝球迷，你們一直以來的祝福，使我深陷逆境中時，也能看見前方的光。即使過程需要踏過荊棘，但我依然循著你們給予的暖光繼續向前，走出黑暗、迎向光明。」、「感謝摯愛的家人、朋友，因為你們讓我有足夠的勇氣、從容的面對生命給的挑戰和恩惠。」

最後，大王感謝火腿球團這一年的照顧，並替自己加油打氣，「感謝球團，這一年裡有你們的悉心照顧，讓我持續茁壯。努力不懈，繼續向上。」

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