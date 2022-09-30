高球》大大數位公開賽封后一掃陰霾 陳宇茹激動落淚

陳宇茹拿下冠軍。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2022大大數位女子公開賽今天進行最後一輪，陳宇茹靠著最後一洞推進6呎推桿奪下冠軍，一掃過去兩年在外征戰的種種不如意，也讓她在頒獎典禮上忍不住流淚。最後一回合陳宇茹打出無柏忌完美的69桿，總計207桿，一桿之差險勝石澄璇，除了帶走這場新賽事第一座冠軍盃，還獲得55萬元首獎。台北球場培訓球員陳俋儒以總計217桿獲得這場比賽的最佳業餘球員。

大大數位女子公開賽今在東華球場進行最後決戰，原本領先的石澄璇，鐵桿打不出想要的結果，讓她在前11洞完全沒有進帳，還在第六洞因為開球打進右側長草，花了4桿才打上果嶺，短洞打成雙柏忌。陳宇茹4洞就有兩隻小鳥入袋，石澄璇雙柏忌之後領先位置易主。

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陳宇茹在第十洞又打博蒂，領先差距拉大到3桿，但是她的體力下滑，右肩也有些不適，最後7洞全靠意志力撐持，同組的石澄璇、陳萱都想努力追趕，都逼近到兩桿之差，石澄璇戰至第十七洞兩桿攻上果嶺，老鷹推桿撞在洞口左緣彈開沒進，讓她仰天長嘆，不過這洞收下博蒂已追成只差1桿。

陳宇茹在打完第18洞確定奪冠後激動慶祝。（TLPGA提供）

最後一洞決勝負，石澄璇攻上果嶺，留下15呎博蒂 機會。陳宇茹的第二桿只剩100碼，意外打短球掉進沙坑，但她沒感受到壓力，走到果嶺邊觀察清楚，很快就出手把球救上果嶺，剩下6呎保Par推桿。

石澄璇企圖追平的博蒂推桿力道差了一點點，停在洞口前兩吋。面臨著奪冠壓力，陳宇茹意志力堅強地把致勝一推順利送進洞裡，一桿之差贏得勝利，她高興地握拳慶祝。

陳宇茹表示，推桿的時候其實不太緊張，出手時桿面其實有點開掉，還好球仍順順地滾向洞口，並從右側邊緣掉進洞裡。她說 : 「拿麥克風在眾人面前講話遠比那記推桿還緊張。」

陳宇茹在頒獎典禮上，從大大數位董事長戴永輝手中接過冠軍盃 ，沒想到她致詞時卻激動得直掉眼淚，久久說不出話來。陳宇茹指出，很激動也很緊張，主要是過去兩年深受疫情影響，她在韓巡賽沒有太出色的成績，要打進前十名都很難，所以這個冠軍真的得來不易，過去兩年比賽真的打得很少，也非常感謝TLPGA在台灣持續舉辦比賽，有比賽能打真的非常好。

最佳業餘球員陳俋儒和媽媽分享獎盃。（TLPGA提供）

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