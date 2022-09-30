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高球》三商名人賽第2回合印度卡漢衝第1 詹世昌、王偉祥緊追

2022/09/30 21:02

王偉祥。（資料照，三商名人賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3169萬台幣）的2022台灣名人賽暨三商杯高爾夫球邀請賽今天進行第2回合，印度選手卡漢繳出單日最低65桿，並以總桿低於標準桿12桿的132桿獨居領先，台灣好手詹世昌、王偉祥以4桿之差暫居第2。

卡漢在首輪繳出67桿，今天飆出7鳥沒有柏忌，排名衝上第1，他說：「這回合打得很好，我很享受比賽過程，推桿與鐵桿都準，只有2個洞失誤未成功打上果嶺，也為自己製造了不少抓鳥機會。」

今年要挑戰衛冕的台將王偉祥在首日雖衝上領先，但今天狀況較多，全場抓下5小鳥，卻也吞下3柏忌，最終以70桿繳卡，以總桿136桿暫時並列第2。

王偉祥認為，這一輪在前九洞鐵桿準度高，但後九洞就沒有那麼好，好在推桿的感覺還不錯，「整體來說，今天旗位比昨天難，不過我力求抓鳥機會，下一輪鐵桿再調整一下，希望能站上更好的排名。」

詹世昌在首輪揮出68桿，暫時並列第7，今天他從後9洞出發，先在第13、16洞賺進博蒂，轉場後又在第4到7洞連續抓下小鳥，可惜吞下2柏忌，最終以68桿作收。

詹世昌表示，因為下午風向很亂，能打出這樣的成績，他已經很滿意，「尤其是這輪有兩個洞漂亮救par，感覺很好。」他也希望在下一輪能打出更好的水準，持續縮小和領先者的差距。

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