NBA》威斯曼20分、9籃板 衛冕軍勇士日本熱身賽奏捷

威斯曼。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA2022-23球季熱身賽，由勇士衛冕軍對決巫師的日本海外賽搶頭香，傷癒復出的中鋒威斯曼（James Wiseman）週五晚間搶盡風頭，包辦20分、9籃板、1火鍋，助勇士96：87贏球。

21歲的威斯曼，為2020年選秀榜眼，上季因膝傷整季缺席，如今總算強勢回歸，替補出賽近24分鐘，11投8中火力冠絕兩軍，籃板球也是勇士最高，臨場正負值+14，證明他已揮別休兵500多天陰霾，熱情的勇士球迷在官方推特留言盛讚：「威斯曼回來了，他是下個俠客（Shaquille O'Neal）。」

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至於人氣最旺的「浪花兄弟」中，僅FMVP柯瑞（Stephen Curry）先發牛刀小試，7投1中只獲6分、3籃板、2助攻，教練團謹慎保護腿部受過重傷的K.湯普森（Klay Thompson），這兩場熱身賽都休兵。至於即將邁入聯盟第4季的八村壘，首披巫師戰袍在自家球迷面前出賽，日籍「混血王子」上場25分鐘，拿到13分、9籃板。

受疫情全球爆發影響，這是NBA自2019年後再辦海外熱身賽，週五及週日兩場未演先轟動，埼玉超級競技場門票早被搶購一空，勇士對巫師第2戰在週日下午1點進行。

柯瑞（左）與八村壘。（路透）

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