MLB》不是法官！ 美媒挺大谷才是MVP：有比他更有價值的球員嗎？

大谷翔平（左）、賈吉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平昨繳出8局10K超神勇表現，勇奪本季第15勝，距離史無前例二刀流偉業只差一步，身為大谷鐵粉的FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）也再次呼籲：「大谷就是MVP！」

昨日對上美聯西區墊底的運動家，大谷前7.2局無安打，表現幾乎完美，雖然最終無安打比賽破功，但大谷力投8局僅被敲2安，狂飆10K沒有失分，拿下本季第15勝、賽後防禦率2.35，全場球迷高喊「MVP！MVP！」

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對於大谷的驚人表現，韋蘭德接受日媒《產經體育》採訪時直呼：「可惜了，真的很可惜，看到起雞皮疙瘩，心臟怦怦跳，大谷投出令人難以置信的表現。」

大谷翔平與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年都打出史詩賽季，兩人的MVP論戰討論得轟轟烈烈，經過大谷昨日的超狂表現後，韋蘭德表示：「無論如何，這樣一來，MVP之爭變得更加有趣了，當賈吉敲出61轟後，人們都認為MVP已經定案了，但大谷這場的投球表現，又讓MVP之爭燃起懸念。」

韋蘭德說道：「大谷除了投出符合塞揚獎的成績外，還敲出34轟，100打點近在眼前，而且距離年度規定投球局數只差1局。」

大谷正在挑戰成為大聯盟史上第一位達成單季「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手，其中年度規定打席數為502，大谷早已達標門檻，至於投球部分，年度規定投球局數為162局，大谷已累積161局，還差1局就能達標，大谷本季還會再先發一場，將在台灣時間10月6日天使本季最終戰登板，有望達成史無前例二刀流偉業。

韋蘭德讚嘆大谷說道：「還有比他更有價值的球員嗎？一人用投打支撐著球隊，雖然賈吉的紀錄也非常驚人，我希望他能打破美聯單季全壘打紀錄，但MVP的定義是『最有價值的球員』，任何選手都敵不過大谷。」

韋蘭德直呼：「很感謝現在每天都能看到大谷繳出好表現，無論如何，大谷證明了誰最適合拿MVP，他也證明了自己是史上能力最出色的棒球選手。」

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