羽球》「補習班」改教籃球？安賽龍秀投籃神射 駱建佑驚呼：柯瑞

安賽龍（右1）近期回到杜拜訓練，「補習班」重新開張。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）近期回到杜拜訓練，「補習班」重新開張，在羽球賽場堪稱無敵的安賽龍，昨日還露了一手投籃神射，展現驚人運動細胞。

安賽龍在杜拜開設「訓練營」成效有目共睹，各國好手都想前來訓練，彼此琢磨球技，互相進步，這回重新開張，包括新加坡駱建佑、芬蘭克利約寧（Kalle Koljonen）、印度帕拉內斯（B. Sai Praneeth）等人都再度「報名」。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，除了訓練羽球外，安賽龍還玩起籃球，昨日駱建佑在IG上側錄一段影片，只見安賽龍露了一手投籃神射，球直接空心破網，讓駱建佑直接把安賽龍的名字改成「Viktor Curry」，盛讚他像NBA勇士球星柯瑞（Stephen Curry）。

安賽龍本季已先後拿下全英公開賽、歐洲錦標賽、印尼大師賽、印尼公開賽、馬來西亞公開賽、世錦賽6座冠軍，目前拉出38連勝，保持無解狀態「獨孤求敗」，他正持續備戰10月18日點燃戰火的超級750系列丹麥公開賽，力求在自己的主場奪下今年第7冠。



安賽龍露了一手投籃神射。（取自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法