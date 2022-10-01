中職》兄弟本土王牌不思議 進逼高懸14年神話紀錄（影音）

中信兄弟投手吳哲源。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟吳哲源昨天先發7局無失分，狂掃10連勝寫隊史本土最多紀錄。此外，他本季個人勝率正式突破9成，如果能保持不敗再拿勝投直到球季結束，有機會挑戰歷史一項超級神話。

吳哲源昨天前5局與伍鐸形成投手戰，一度讓味全8上8下，只讓郭天信、董秉軒各靠2安、2保送上過壘，靠打線在第6、7局攻下3分，生涯首次達成單季10勝，10連勝隊史僅次於2003年横田久則13連勝。

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吳哲源本季戰績10勝1敗，勝率9成09。中職史上投至少100局投手中，單季最高勝率投手是前Lamigo洋投強森，他在2008年戰績20勝2敗，勝率就是9成09；本土紀錄則是潘威倫，他在2007年戰績16勝2敗，勝率8成89。

吳哲源本季投球局數累積111局，差9局達陣本季的投球規定局數。過去達成規定投球局數的最高勝率投手是1991年味全龍陽介仁，當年規定局數為90局，他投97.1局繳出8勝0敗，勝率100%。

★歷史勝率最高的百局投手

排名 球員 年份 局數 勝-敗-勝率

*1 吳哲源 2022年 111局 10勝-1敗-0.909

1 強森 2008年 183.2局 20勝-2敗-0.909

3 潘威倫 2007年 123.1局 16勝-2敗-0.889

4 楓康 2000年 217.1局 20勝-3敗-0.870

5 吳偲佑 2006年 139局 17勝-3敗-0.850

備註：*為球季進行中

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