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加拿大賽》宋碩芸化解3局點扳倒第三種子張蓓雯 4強要挑戰瑪琳

2022/10/01 07:12

宋碩芸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣好手宋碩芸今天在超級100系列加拿大羽球公開賽女單8強，以21：18、25：23扳倒世界排名21的美國好手張蓓雯，自2019年後再度打入超級賽事女單4強。

世界排名68的宋碩芸近期積極參賽爭取積分，上週在波蘭挑戰賽收下女單銅牌，本週轉往加拿大參賽，昨以21：15、21：7擊敗世界排名43的法國22歲好手休特（Léonice Huet），今日則對上實力不俗的張蓓雯。

宋碩芸過去兩度交手張蓓雯分別是2013年及今年台北公開賽，小宋13年只打23分鐘就落敗，今年則是在首輪就遭遇強敵則打了33分鐘，吞對戰2連敗。

宋碩芸再戰張蓓雯，首局最多落後3分，後來成功超前以11：9進入，而張蓓雯雖然一度變成14：13，小宋仍有辦法再次後來居上，首次對戰張蓓雯拿下第一局。

挾著先下一城的氣勢，宋碩芸第二局以11：5領先進入技術暫停，只是張蓓雯暫停後又回神，以7：0攻勢反擊並取得18：15，甚至還出現3次局點機會，但小宋還是展現強心臟不僅全部化解，最終更以直落2收下對手首勝，也是她繼2019年法國奧爾良大師賽，再度躋身超級系列賽4強。宋碩芸下一場將生涯首度挑戰3屆世界冠軍西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）。

混雙方面，台灣組合葉宏蔚／李佳馨以21：16、21：19打敗第二種子日本組合西川裕次郎／尾崎沙織，取得4強門票。

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