MLB》38歲老將獲勇士6.4億合約續留 美媒點出生涯可貴之處

摩頓。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在今天即將與分區龍頭大都會進行天王山之戰前，衛冕軍勇士隊宣布以1年2000萬美元（約台幣6.4億）合約留下38歲老將摩頓（Charlie Morton）。

摩頓今年出賽30場皆為先發，繳出9勝6敗防禦率4.29的成績，167.2局的投球送出200次三振，是國聯第五多，加上去年單季送出216K，也成為勇士隊史第三位至少能有兩季達標200K的投手，前兩位史莫茲（John Smoltz）、尼可羅（Phil Niekro）都是名人堂傳奇。

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摩頓2002年獲勇士隊選秀進入職棒，2008年在這支球隊登上大聯盟，在海盜效力過7個球季，不過表現乏善可陳，一直到2017年轉戰太空人才真正嶄露頭角，那年他已經33歲。

摩頓在太空人兩季合計奪下29勝、並首嚐冠軍滋味，2019年加盟光芒豪取16勝、連三年勝場數都刷新紀錄，並獲得塞揚票選第3名的肯定。

今勇士以一年2000萬美元合約、加上2024年2000萬選擇權綁定摩頓，也讓資深記者亞伯拉罕（Pete Abraham）在合約公布後點出，24-34歲的摩頓賺進4070萬美元，35-39歲則超過兩倍、是8500萬美元，讚嘆他倒吃甘蔗的生涯。

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