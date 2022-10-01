MLB》大谷155KM新魔球變化引美專家驚嘆 比肩神之右手紀錄（影音）

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨天對運動家演出8局2安打10K無失分好投，勇奪本季第15勝，大聯盟投球分析專家佛里曼（Rob Friedman）特別點評他96英哩（約155公里）的伸卡球，下沉到右打者的膝蓋附近的軌跡變化令人印象深刻，直喊「太噁心」，球迷紛紛大呼：「怎麼打？」

昨天在第4局、握有3分領先時，大谷對上運動家隊的莫菲（Sean Murphy），就是用這球令打者揮空慘遭三振，這是大谷本賽季中段才開始使用的新球種，由於與四縫線速度沒有太大落差，正在成為「無敵的魔球」。

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大谷翔平昨天的史詩投球創下紀錄，根據《TSN Sports》指出，美國聯盟史上曾在一個賽季內投出3次「單場10次三振、被敲2安打以下、投出1次四壞球以下、責失分0」的投手，只有2個人，分別是大谷翔平以及名人堂傳奇「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）。馬丁尼茲曾在2000年和2002年都完成過這項壯舉。

本季大谷翔平在投手丘出賽27場，拿下15勝8敗，已經投161局，只差1局就可以達成規定投球局數，而他的防禦率也降到只有2.35，在全美聯排第4。

Shohei Ohtani, Sick 96mph Sinker. pic.twitter.com/aEzY8ssCL3 — Rob Friedman （@PitchingNinja） September 30, 2022

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