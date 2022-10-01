羽球》八點檔？上週才爆將帥失和 小黃人與教練上演世紀大和解

印尼男雙前世界第一蘇卡穆約與教練世紀大和解。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕印尼頭號男雙之一「小黃人」組合蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），上週因為不爽陣中傳奇教練彭偉信在今年印尼公開賽期間對媒體說他壞話，傳出兩人不合，蘇卡穆約直接撕破臉，爆料多年前就覺得自己被教練貶低，大鬧出走訓練，但事情經過多天上演大逆轉，經由印尼羽協協調之後，兩人已經世紀大和解。

印尼羽協官方昨天發文表示：「印尼羽協肩負著維護和保護球員、教練的重要角色和責任，以便他們能夠專注於為紅隊和白隊取得成就。保持了男雙領域教練和球員團隊的關懷、團結和凝聚力！」並發出彭偉信、蘇卡穆約、會長等官員一起比讚的合照，還另外發文感謝所有關心印尼羽球的球迷們。

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據悉，彭偉信已經為說出冒犯蘇卡穆約的話而道歉，而蘇卡穆約也為自己如果有錯誤的行為或言語而道歉。兩人在昨天上午已經大和解並一起訓練。另外蘇卡穆約也會與搭檔吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）參與下個月舉行的丹麥公開賽。

Terima kasih untuk semua pencinta bulutangkis Indonesia. Mari dukung terus kami untuk membanggakan negeri.#BadmintonIndonesia pic.twitter.com/iLU5dhlfRW — BADMINTON INDONESIA （@INABadminton） September 30, 2022

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