MLB》陳偉殷前捕手搭檔超快腿 寫大聯盟102年第一狂紀錄（影音）

瑞爾穆托。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊31歲捕手瑞爾穆托（JT Realmuto），今天在對國民之戰達成紀錄，成為繼1999年的羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）之後，大聯盟史上第二位單季敲出20轟、跑出20盜的捕手，且是史上第一位單季達成20盜又沒盜壘失敗過的捕手。

瑞爾穆托今天擔任球隊第4棒捕手，5打數敲出2安打還有1分打點，率隊5：1贏球。難能可貴的是單場跑出3盜，一次達成個人本季第19、20、21盜。他本季出賽135場，打擊率.273，另有21轟和83分打點，OPS.812。

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費城人代理總教練湯姆森（Rob Thomson）表示：「他是我們的一切。擊球力強，能牽制跑者、比賽如何進行。我接著說他應該在MVP競爭中被提及。這意味著他是我們球隊的重要球員。」

大聯盟官網表示，I-Rod當年有12次盜壘失敗，但瑞爾穆托今年從來沒有盜壘失敗過。且瑞爾穆托成為自2009年的二壘手阿特利（Chase Utley）以來，首位單季20次盜壘成功以上但沒有失敗紀錄的球員。他也是自1920年美聯和1951年國聯正式開始計算此數據以來，史上第一位單季20盜且沒有盜壘失敗的捕手。

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