晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》陳偉殷前捕手搭檔超快腿 寫大聯盟102年第一狂紀錄（影音）

2022/10/01 09:21

瑞爾穆托。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊31歲捕手瑞爾穆托（JT Realmuto），今天在對國民之戰達成紀錄，成為繼1999年的羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）之後，大聯盟史上第二位單季敲出20轟、跑出20盜的捕手，且是史上第一位單季達成20盜又沒盜壘失敗過的捕手。

瑞爾穆托今天擔任球隊第4棒捕手，5打數敲出2安打還有1分打點，率隊5：1贏球。難能可貴的是單場跑出3盜，一次達成個人本季第19、20、21盜。他本季出賽135場，打擊率.273，另有21轟和83分打點，OPS.812。

費城人代理總教練湯姆森（Rob Thomson）表示：「他是我們的一切。擊球力強，能牽制跑者、比賽如何進行。我接著說他應該在MVP競爭中被提及。這意味著他是我們球隊的重要球員。」

大聯盟官網表示，I-Rod當年有12次盜壘失敗，但瑞爾穆托今年從來沒有盜壘失敗過。且瑞爾穆托成為自2009年的二壘手阿特利（Chase Utley）以來，首位單季20次盜壘成功以上但沒有失敗紀錄的球員。他也是自1920年美聯和1951年國聯正式開始計算此數據以來，史上第一位單季20盜且沒有盜壘失敗的捕手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。