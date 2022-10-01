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MLB》千萬別賣大谷翔平！美媒警告天使：不要失去才懂得珍惜

2022/10/01 14:32

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨飆出7.2局無安打的好投，收下本季第15勝，也讓洛杉磯媒體呼籲天使，明年一定要留下大谷、絕對不能把他交易出去。

《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）今以「天使不能讓大谷翔平身披其他隊球衣投出第一場無安打」為題，在專欄裡提到大谷在球界的獨特性及帶來的商業價值，「大谷翔平就是現在聯盟最棒的秀。」

謝金指出，昨天天使與運動家之戰擠進了3萬1000名球迷，「如果不是大谷，哪會有這麼多人想看離龍頭32場勝差的天使對決百敗的運動家？」

這個系列戰的前兩場分別賣出1萬9000張、2萬4000張，而天使以往平均一年都能吸引超過300萬名球迷進場，去年只剩下一半、今年則不到250萬，本季有19場比賽進場人數不到2萬3000名，謝金舉出這些數據暗示，今年的天使票房幾乎只剩大谷先發的場次在撐。

謝金認為，大谷翔平遲早有一天能完成無安打比賽，「如果他明年在其他隊達成，（對天使隊）是一種恥辱。」

天使隊老闆日前宣布兜售球隊，新買主能否在明年球季過後能否留下大谷翔平還是未知數，更可能在休賽季就將他交易出去，但謝金認為，棒球是項娛樂產業，「把最轟動的球員交易出去會對這個品牌造成很嚴重的傷害。」

謝金指出，天使不能重蹈覆轍。生涯曾為天使貢獻過4場無安打的巨投萊恩（Nolan Ryan），在1979年繳出16勝14敗後未獲續約，時任總管巴瓦西 （Buzzie Bavasi）被問及要如何填補萊恩的位置時，給出這樣的回應：「你的意思是，我要去哪裡找兩個8勝7敗的投手嗎？」

後來萊恩轉戰太空人、待了9個球季後回到美聯、改披遊騎兵戰袍，並在1989年也就是他42歲那年，重返天使主場，面對老東家繳出9局12K的完封好投。謝金用當年萊恩的例子告訴天使：「失去了才知道擁有的珍貴。」

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