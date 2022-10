足球》超可怕！球迷爬上廣告看板 智利球場看台意外崩塌（影音）

智利足球隊科洛科洛昨日練習時發生看台倒塌意外。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕智利最受歡迎的足球隊科洛科洛(Colo Colo)昨日練習期間發生看台屋頂倒塌的意外,造成數十位球迷受傷。即便球隊官方並未透露確切人數,但已將受傷的球迷送至鄰近醫院,同時也將倒塌的部分移除,以避免類似情況再次發生。

「因為有些球迷並未遵守相關規定,而攀爬上球場觀眾席後方的廣告看板,並在上頭跳動。以至於該建物無法承受重量,而發生今日的倒塌意外。」科洛科洛透過聲明表示。

根據科洛科洛的傳統,在重要比賽前的練習會開放球迷進場為球隊加油。經過此次意外後,球團也承諾將針對必要處改進,以確保觀賽球迷的安全。

The roof of a grandstand at the Colo-Colo Monumental stadium in Chile collapses when it was full of fans.#colocolo #monumental #chile #news pic.twitter.com/oLwXtgxafc