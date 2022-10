普侯斯701轟出爐。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅雀今在主場迎戰海盜,42歲老將普侯斯(Albert Pujols)在4局扛出追平陽春砲,本季第22轟、生涯701轟出爐。

普侯斯在台灣時間上月24日面對道奇的比賽,以單場雙響砲,在生涯最後一季擠進700轟俱樂部,也是聯盟史上第四位能達成此里程碑的打者。

普侯斯今在面對海盜一戰,4局下從對方先發投手奧維多(Johan Oviedo)手中扛出左外野方向上到第三層看台的陽春砲,也幫助紅雀隊追平比數。這發全壘打飛行距離達398英尺。

普侯斯本季已敲出22轟,尤其下半季手感驚人,根據官網記者藍斯(Sarah Langs)指出,他自美國時間8月14日至今敲出14轟,全聯盟僅落後給洋基賈吉(Aaron Judge)的15轟,與前隊友楚奧特(Mike Trout)並列第二。

701 to the third deck!!! pic.twitter.com/6OGsgQKM68