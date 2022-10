MLB》大谷連15場敲安續創生涯新高 更是全大聯盟最長紀錄（影音）

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使主場對決遊騎兵,大谷翔平昨天才勇奪本季第15勝後,今天擔任先發3棒指定打擊,首打席就敲出擊球初速達106.8英哩(約172公里)的右外野安打,達成連續15場安打,續創個人大聯盟生涯最長紀錄。

根據大聯盟官網記者包林傑(Rhett Bollinger)表示,大谷這一安不僅是他在天使隊生涯最長連續場次敲安紀錄,更是全大聯盟現階段最久的連續場次安打,而過去大谷曾在2016年於火腿隊時有過連17場安打紀錄。而《美聯社》記者比查姆(Greg Beacham)則是驚嘆:「這個人昨天才幾乎要投出無安打比賽。」

請繼續往下閱讀...

隨後大谷在第7局又敲出一支內野安打,終場4打數2安打,打擊率上升到.276創下個人本季最高,終場天使也以4:1擊敗遊騎兵。

Shohei Ohtani singles to right to extend his hit streak to 15 games. It's the longest of his career and the longest current streak in the Majors. pic.twitter.com/82ax5BBXdD