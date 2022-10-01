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MLB》大谷連15場敲安續創生涯新高 更是全大聯盟最長紀錄（影音）

2022/10/01 10:14

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使主場對決遊騎兵，大谷翔平昨天才勇奪本季第15勝後，今天擔任先發3棒指定打擊，首打席就敲出擊球初速達106.8英哩（約172公里）的右外野安打，達成連續15場安打，續創個人大聯盟生涯最長紀錄。

根據大聯盟官網記者包林傑（Rhett Bollinger）表示，大谷這一安不僅是他在天使隊生涯最長連續場次敲安紀錄，更是全大聯盟現階段最久的連續場次安打，而過去大谷曾在2016年於火腿隊時有過連17場安打紀錄。而《美聯社》記者比查姆（Greg Beacham）則是驚嘆：「這個人昨天才幾乎要投出無安打比賽。」

隨後大谷在第7局又敲出一支內野安打，終場4打數2安打，打擊率上升到.276創下個人本季最高，終場天使也以4：1擊敗遊騎兵。

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