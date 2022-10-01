MLB》3轟重擊塞揚王牌德葛隆 勇士追上大都會並列龍頭（影音）

德葛隆今遭勇士三轟重擊。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前僅落後給大都會一場勝差的勇士隊，今在「天王山」之戰，靠著打線三轟重擊塞揚王牌德葛隆（Jacob deGrom），以5：2拿下三連戰第一場勝利，與大都會並列龍頭。

關鍵一戰雙方都推出王牌先發，勇士佛里德（Max Fried）在2局率先遇到亂流，單局被打3支安打失掉1分，不過該局下半德葛隆就遭震撼教育，被萊利（Austin Riley）、歐森（Matt Olson）轟出「背靠背」陽春砲，勇士一舉逆轉超前。

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德葛隆上一次單局挨2轟已經要追溯至2019年，但惡夢還沒有結束，他在6局又被史萬森（Dansby Swanson）敲出一發陽春砲，總計今主投被敲5安、包括3發陽春砲，送出11次三振。

勇士在德葛隆退場後，於7局又靠羅沙里歐（Eddie Rosario）的犧牲打以及阿西亞（Orlando Arcia）的二壘安追加2分保險分，取得5：1領先。

佛里德在5局投完就因身體不適退場，第三位後援投手敏特（A. J. Minter）在8局被尼多（Tomás Nido）轟出陽春砲，守護者簡森（Kenley Jansen）9局雖一度製造滿壘危機，不過在關鍵時刻連飆2K解圍，驚險守住戰局。

Austin Riley and Matt Olson go back-to-back with a pair of BOMBS off of Jacob deGrom for the lead! pic.twitter.com/wHMGfA2uc7 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） October 1, 2022

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