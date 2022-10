MLB》3轟重擊塞揚王牌德葛隆 勇士追上大都會並列龍頭（影音）

德葛隆今遭勇士三轟重擊。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕賽前僅落後給大都會一場勝差的勇士隊,今在「天王山」之戰,靠著打線三轟重擊塞揚王牌德葛隆(Jacob deGrom),以5:2拿下三連戰第一場勝利,與大都會並列龍頭。

關鍵一戰雙方都推出王牌先發,勇士佛里德(Max Fried)在2局率先遇到亂流,單局被打3支安打失掉1分,不過該局下半德葛隆就遭震撼教育,被萊利(Austin Riley)、歐森(Matt Olson)轟出「背靠背」陽春砲,勇士一舉逆轉超前。

德葛隆上一次單局挨2轟已經要追溯至2019年,但惡夢還沒有結束,他在6局又被史萬森(Dansby Swanson)敲出一發陽春砲,總計今主投被敲5安、包括3發陽春砲,送出11次三振。

勇士在德葛隆退場後,於7局又靠羅沙里歐(Eddie Rosario)的犧牲打以及阿西亞(Orlando Arcia)的二壘安追加2分保險分,取得5:1領先。

佛里德在5局投完就因身體不適退場,第三位後援投手敏特(A. J. Minter)在8局被尼多(Tomás Nido)轟出陽春砲,守護者簡森(Kenley Jansen)9局雖一度製造滿壘危機,不過在關鍵時刻連飆2K解圍,驚險守住戰局。

Austin Riley and Matt Olson go back-to-back with a pair of BOMBS off of Jacob deGrom for the lead! pic.twitter.com/wHMGfA2uc7