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MLB》小資球隊的韌性 光芒連續4年挺進季後賽（影音）

2022/10/01 12:22

光芒晉級季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今作客休士頓，在先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）7局好投的帶領之下，以7：3拿下勝利，同時也取得季後賽門票。

拉斯穆森此役之前苦吞3連敗，不過今面對美聯龍頭太空人展現壓制力，主投7局僅在首局被柏格曼（Alex Bregman）轟出陽春砲、4局被古利爾（Yulieski Gurriel）敲安一共失掉2分。

反觀先前曾寫下連25場優質先發的太空人投手瓦德茲（Framber Valdez），自從前一場中斷紀錄後，今天也沒能回神，5.1局就被敲出9支安打、失掉6分全是自責分。

沃斯（Taylor Walls）在7局轟出陽春砲、為光芒追加保險分，9局下太空人最後反攻，古利爾夯出左外野方向帶有1分打點的長打，不過球隊仍以4分差落敗。

光芒今獲勝後也確定連4年晉級季後賽，太空人雖落敗，但靠著洋基同日輸球，確定將以美聯最佳戰績，獲得世界大賽前的所有主場優勢。

賽後大聯盟官網稱讚光芒隊：「他們沒有王牌與當家球星，從開季至今陸續有核心成員缺席，經歷了不少起伏、然後再一次靠著一群小兵度過了這六個月。堅韌的光芒連續4年挺進了季後賽。」

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