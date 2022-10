MLB》小資球隊的韌性 光芒連續4年挺進季後賽（影音）

光芒晉級季後賽。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒今作客休士頓,在先發投手拉斯穆森(Drew Rasmussen)7局好投的帶領之下,以7:3拿下勝利,同時也取得季後賽門票。

拉斯穆森此役之前苦吞3連敗,不過今面對美聯龍頭太空人展現壓制力,主投7局僅在首局被柏格曼(Alex Bregman)轟出陽春砲、4局被古利爾(Yulieski Gurriel)敲安一共失掉2分。

請繼續往下閱讀...

反觀先前曾寫下連25場優質先發的太空人投手瓦德茲(Framber Valdez),自從前一場中斷紀錄後,今天也沒能回神,5.1局就被敲出9支安打、失掉6分全是自責分。

沃斯(Taylor Walls)在7局轟出陽春砲、為光芒追加保險分,9局下太空人最後反攻,古利爾夯出左外野方向帶有1分打點的長打,不過球隊仍以4分差落敗。

光芒今獲勝後也確定連4年晉級季後賽,太空人雖落敗,但靠著洋基同日輸球,確定將以美聯最佳戰績,獲得世界大賽前的所有主場優勢。

賽後大聯盟官網稱讚光芒隊:「他們沒有王牌與當家球星,從開季至今陸續有核心成員缺席,經歷了不少起伏、然後再一次靠著一群小兵度過了這六個月。堅韌的光芒連續4年挺進了季後賽。」

The Rays are in!!!



There was a time when it didn't seem like their postseason streak would continue, but they are now locked into a Wild Card spot. pic.twitter.com/GFZOW0y1NU