MLB》9下2出局再見全壘打！水手終結21年悲情重返季後賽（影音）

水手9下2出局敲出再見全壘打，睽違21年重返季後賽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在主場迎戰運動家，靠著9下2出局神調度，由代打羅里（Cal Raleigh）敲出再見全壘打，終場以2：1結束比賽，確定以86勝70敗戰績，持外卡第二闖進季後賽，也終結了原先大聯盟30隊中最久未進入季後賽的悲情。

此役水手在首局就先馳得點，第二局被運動家蘭利斯（Shea Langeliers）敲陽春砲追平之後，雙方一路僵持至9局下2出局，水手換上代打羅里，他一棒掃出上右外野看台的再見全壘打戲劇性獲勝。

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水手上一次進入季後賽是在鈴木一朗的菜鳥年2001年。該年一朗拿下美聯新人王以及MVP，率隊橫掃116勝46敗在美西封王，但最後在美聯冠軍戰輸給洋基隊，時隔21年，水手終於再度闖入季後賽。

接下來大聯盟最久未進入季後賽的球隊是費城人，上次打進季後賽是2011年，目前也正在努力爭奪國聯外卡席次。

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