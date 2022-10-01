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羽球》李洋、王齊麟合體現身牧德盃 談「短暫分手」狀況

2022/10/01 13:15

王齊麟（左1）、李洋（左2）。（牧德盃提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕東京奧運羽球男雙金牌組合李洋／王齊麟在10月確定不會合作征戰歐洲賽事，李洋將改搭配23歲的學弟盧震出擊，屆時將以不同的球風力拚國際賽，也期待好搭檔王齊麟能趕緊把傷養好，於11月再次攜手。

牧德盃企業羽球排名賽吸引包括合庫、土銀等專業球團逾60隊參賽，值得一提的是，合作金庫、澳根尼、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等各上市櫃公司，參與公司總市值上看18.5兆，約莫佔台股總市值47.7兆的38.8%。

李洋、王齊麟、王子維及李哲輝等好手今天都出席並下場小試身手，吸引不少球迷前來合照，場面熱鬧。

李洋、王齊麟去年在東京奧運勇奪男雙金牌，只是今年狀況並不理想，唯一佳作是今年7月打下超級300系列台北公開賽亞軍，8月於日本世界錦標賽、日本公開賽則在16強止步，由於BWF目前正在進行積分「校正回歸」，

事實上，王齊麟今年5月泰國公開賽後足底筋膜炎傷勢變嚴重，才決定放棄今年的歐洲賽事，他目前已進行3次PRP高濃度血小板血漿治療，恢復狀況約7、8成，預計最快會在11月中旬的澳洲公開賽和李洋再次合體。

面對隊友受傷狀況，李洋希望王齊麟能盡快把傷養好，可以待傷勢痊癒再回來奮戰。由於王齊麟短暫休兵，李洋決定改和盧震合作，希望激出不同的火花，李洋透露，「盧震跟我的打法類似，會比較重視速度、輪轉攻擊，希望透過這樣的合作獲得不同的刺激。」李洋／盧震將在丹麥公開賽首輪遭遇馬來西亞對手伊祖丁（Nur Izzuddin）／吳世飛，勢必也是一場硬仗。

王齊麟。（牧德盃提供）

李洋。（牧德盃提供）

王齊麟（右）。（牧德盃提供）

李洋（左）。（牧德盃提供）

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