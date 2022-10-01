足球》19歲國腳上演個人秀 拜仁終止德甲4連不勝窘況

拜仁慕尼黑前鋒穆夏拉昨日貢獻1進球、2助攻，助隊以4：0大勝勒沃庫森。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「德甲王者」拜仁慕尼黑本季聯賽表現差強人意，前7輪賽事結束僅排第5，期間曾有4連不勝的紀錄，甚至傳出總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）帥位不保。不過就在執行長卡恩（Oliver Kahn）兩週前信心喊話後，拜仁慕尼黑總算重拾招牌進攻球風，昨日以4：0大勝來訪的勒沃庫森，暫時攀升至聯賽第2的位置。

年僅19歲的德國國腳穆夏拉（Jamal Musiala）延續本季出色表現，上半場獨攬2次助攻、1顆進球，幫助球隊奠定勝基。不過這名得分、助攻都高居全隊第一的年輕小將賽後謙稱，現在談球隊狀態回穩還太早，效力拜仁的每位球員都是以獲勝、奪冠為目標，同時也伴隨著壓力，而本場比賽的勝利僅是展現大夥兒對勝利的渴望。

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拜仁慕尼黑昨日贏球後，接下來兩週將迎來密集賽程：除了連續兩週的平日在歐冠小組賽面對捷克球隊比爾森外，下週末的德甲聯賽將踢館老對手多特蒙德。

而本場落敗的勒沃庫森，開季8場僅獲1勝，目前落居倒數第三，與上季排名第三的表現相去甚遠。不過這支老牌球隊下週仍將出戰歐冠賽場，對手為葡超勁旅波圖。

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