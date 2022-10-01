晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》19歲國腳上演個人秀 拜仁終止德甲4連不勝窘況

2022/10/01 14:29

拜仁慕尼黑前鋒穆夏拉昨日貢獻1進球、2助攻，助隊以4：0大勝勒沃庫森。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「德甲王者」拜仁慕尼黑本季聯賽表現差強人意，前7輪賽事結束僅排第5，期間曾有4連不勝的紀錄，甚至傳出總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）帥位不保。不過就在執行長卡恩（Oliver Kahn）兩週前信心喊話後，拜仁慕尼黑總算重拾招牌進攻球風，昨日以4：0大勝來訪的勒沃庫森，暫時攀升至聯賽第2的位置。

年僅19歲的德國國腳穆夏拉（Jamal Musiala）延續本季出色表現，上半場獨攬2次助攻、1顆進球，幫助球隊奠定勝基。不過這名得分、助攻都高居全隊第一的年輕小將賽後謙稱，現在談球隊狀態回穩還太早，效力拜仁的每位球員都是以獲勝、奪冠為目標，同時也伴隨著壓力，而本場比賽的勝利僅是展現大夥兒對勝利的渴望。

拜仁慕尼黑昨日贏球後，接下來兩週將迎來密集賽程：除了連續兩週的平日在歐冠小組賽面對捷克球隊比爾森外，下週末的德甲聯賽將踢館老對手多特蒙德。

而本場落敗的勒沃庫森，開季8場僅獲1勝，目前落居倒數第三，與上季排名第三的表現相去甚遠。不過這支老牌球隊下週仍將出戰歐冠賽場，對手為葡超勁旅波圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。