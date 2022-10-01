PLG》高雄鋼鐵人前進鳳山高中 張傑瑋秀流利中文帶操讓學生直呼累

高雄鋼鐵人校園列車前進鳳山高中。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG高雄鋼鐵人校園巡迴列車前往鳳山高中，由新加盟的旅日好手林郅為領軍，率領外籍生張傑瑋、王律翔、盧哲毅、鄭德維等五人擔任「一日教練」，張傑瑋大秀流利的中文帶熱身操，再端出「魔鬼訓練菜單」，讓學生親身體驗職業級訓練，度過美好的社團時光。

鋼鐵人校園巡迴列車上週前往岡山竹圍國小，接著前往鳳山區鳳山高中，活動一開始，由張傑瑋親自帶操，以流利的中文為同學們說明熱身的重要性，並端出「魔鬼訓練菜單」，讓同學們直呼：「好累！」

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暖身完畢後，高雄鋼鐵人球員設計一系列專業的訓練課程，首先由防守大鎖王律翔與盧哲毅以實戰訓練方式教導大家防守抄截技巧，林郅為與鄭德維則是分享如何增加投籃穩定度的訣竅，並與在場同學們進行三分球大賽。

校園巡迴列車活動的最後，高雄鋼鐵人與同學們進行組隊三對三鬥牛賽，由球員們搭配一位男同學及女同學進行鬥牛賽，在跨聯盟比賽表現優異的張傑瑋，一上場就秀出驚人的切入技巧及爆發力，大秀空中接力補籃，並與同隊同學展現良好默契，現場嗨到最高點。

有趣的是，原本負責主持的MC爆龍，將主持棒交給王律翔，獻出主持處女秀。首次主持的王律翔毫不怯場，展現優異口條，三不五時吐槽隊友，讓現場笑聲不斷，讓MC爆龍「飽受威脅」開玩笑表示：「是不是想讓我失業？」

球團除了準備球隊周邊商品送給參與活動的同學之外，現場也舉行有獎徵答，送出即將到來的10月8至10日的高雄鋼鐵人South賽熱身賽門票，力邀同學進場觀賞熱身賽與第三季新的賽季，踴躍進場支持鳳山在地球隊。

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