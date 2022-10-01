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中職Live》楊志龍單局飆出3連K 象7：4龍

2022/10/01 20:00

第七局

7上，兄弟推出楊志龍接替投球，連續三振掉郭天信、劉基鴻和林智勝。

第六局

6上，兄弟推出江忠城接替投球，張祐銘游擊滾地球遭刺殺，曾傳昇遭到三振，李凱威擊出右外野滾地安打，吉力吉撈．鞏冠一壘界外球遭接殺。

6下，味全龍派出羅華韋登板，王威晨左外野飛球遭接殺，許基宏二壘滾地球遭刺殺，陳子豪獲得四壞球保送，陳文杰左外野飛球遭接殺。

第五局（龍4：7象）

5上，吉力吉撈．鞏冠中外野安打，郭天信中外野飛球遭接殺，劉基鴻左外野安打，味全攻佔一二壘，林智勝擊出三壘滾地球，劉基鴻推進至二壘時遭封殺出局，林智勝趁傳上到一壘，形成一三壘有人，谷德溫適時擊出帶有1分打點的右外野安打，龍隊追到4：7落後。

5下，福來喜擊出左外野安打，岳東華游擊滾地球，曾傳昇接球後傳往二壘完成封殺，岳東華趁傳上到一壘，岳政華右外野飛球遭接殺，江坤宇右外野飛球遭接殺。

第四局（龍3：7象）

4上，張祐銘中外野飛球遭接殺，曾傳昇游擊滾地球遭刺殺，李凱威二壘滾地球遭刺殺，泰樂投出三上三下。

4下，岳政華擊出左外野界外球遭接殺，江坤宇三壘滾地球遭刺殺，王威晨擊出左外野安打，許基宏擊出內野高飛球，曾傳昇發生守備失誤，陳子豪和陳文杰安打串連，兄弟再添分數，以7：3領先味全。

第三局（龍3：5象）

3上，劉基鴻游擊飛球遭接殺，林智勝擊出右外野安打，谷德溫左外野飛球遭接殺，拿莫．伊漾游擊高飛球遭接殺。

3下，許基宏擊出右外野場地二壘安打，陳子豪右外野高飛球遭接殺，鋼龍被換下場，由郭郁政接替投球，陳文杰選到四壞球保送，林書逸右外野飛球遭接殺，福來喜在一三壘有人，敲出帶有1分打點的中外野安打，兄弟擴大成5：3領先。

第二局（龍3：4象）

2上，張祐銘遭到泰樂三振，曾傳昇擊出中外野安打，李凱威獲得四壞球保送，吉力吉撈．鞏冠中外野飛球遭接殺，但岳東華出現傳球失誤，味全龍跑回第3分。

2下，許基宏和陳子豪獲得四壞球保送，兄弟攻佔一二壘，陳文杰適時擊出右外野二壘安打，幫助兄弟追回1分。林書逸遭三振，福來喜在二三壘有人擊出三壘滾地球，陳子豪回本壘得分，福來喜趁傳上到一壘，兄弟進帳第2分。

岳東華獲得四壞球保送形成滿壘，岳政華敲出中外野安打扳平戰局，江坤宇敲出帶有超前分的高飛犧牲打，兄弟以4：3反超。

第一局（龍2：0象）

1上，兄弟洋投泰樂三振掉李凱威，吉力吉撈．鞏冠和郭天信選到四壞球保送，劉基鴻在一二壘有人適時擊出右外野安打，幫助味全龍先馳得點。谷德溫和拿莫．伊漾遭到三振，該局結束。

1下，岳政華二壘高飛球接殺，江坤宇擊出右外野安打，王威晨二壘滾地球形成雙殺打，味全化解兄弟攻勢。

味全龍先發打序

1 李凱威 2B
2 吉力吉撈．鞏冠 C
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 林智勝 DH
6 谷德溫 LF
7 拿莫．伊漾 1B
8 張祐銘 RF
9 曾傳昇 SS

先發投手：鋼龍

中信兄弟先發打序

1 岳政華 CF
2 江坤宇 SS
3 王威晨 3B
4 許基宏 1B
5 陳子豪 DH
6 陳文杰 LF
7 林書逸 RF
8 福來喜 C
9 岳東華 2B

先發投手：泰樂

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