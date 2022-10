MLB》投手大谷前役球速下滑仍宰制賽場 美國隊教頭分析原因

大谷翔平。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日籍球星大谷翔平的「投打二刀流」威震大聯盟賽場,明年世界棒球經典賽美國隊總教練迪羅薩(Mark DeRosa)不但讚賞大谷,並認為他是棒球界史上最具有天賦的選手之一。

大谷翔平前天先發8局飆10次三振,沒有失分,前7.2局都沒有被敲安,大谷摘得本季第15勝,防禦率為2.35,距離年度規定投球局數僅差1局。大谷這場比賽最快球速為98.3英哩(約158.1公里),沒有出現過往的160公里火球。

大谷該場比賽共投108球中,有62顆為滑球,占比約57%,卡特球有21顆,11顆為伸卡球,指叉球、伸卡球各為5顆,四縫線速球僅4顆。

大谷翔平(左)。(資料照,美聯社)

迪羅薩在節目《MLB Network》中提到,大谷當天的所有球種,其球速都比賽季平均還要慢,大谷很清楚這點,因此採取一些不同的方式。

迪羅薩也說明第4局2出局後,大谷對決運動家打者莫瑞(Sean Murphy)的打席,該打席大谷先後丟74.6英哩曲球、96.9英哩伸卡球、87.2英哩卡特球、85.3英哩滑球,98.3英哩伸卡球、86.3英哩滑球,96.3英哩伸卡球。迪羅薩指出,莫瑞完全不知道大谷會投什麼球,而大谷最後投出伸卡球三振對手,迪羅薩直指這顆球的位移很大。

迪羅薩讚賞大谷,「他現在做的事情,我們在棒球史上從未看過。順便說一下,他還是中心打線,而且具有宰制力。」

Took a no-hitter into the 8th, struck out 10 and went 2-4 at the plate. @markdero7 breaks down Shohei Ohtani's masterful night on the rubber in yesterday's @Angels W.#MLBCentral | #GoHalos pic.twitter.com/ckYSdDvjBV