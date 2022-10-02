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MLB》投手大谷前役球速下滑仍宰制賽場 美國隊教頭分析原因

2022/10/02 06:56

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星大谷翔平的「投打二刀流」威震大聯盟賽場，明年世界棒球經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）不但讚賞大谷，並認為他是棒球界史上最具有天賦的選手之一。

大谷翔平前天先發8局飆10次三振，沒有失分，前7.2局都沒有被敲安，大谷摘得本季第15勝，防禦率為2.35，距離年度規定投球局數僅差1局。大谷這場比賽最快球速為98.3英哩（約158.1公里），沒有出現過往的160公里火球。

大谷該場比賽共投108球中，有62顆為滑球，占比約57％，卡特球有21顆，11顆為伸卡球，指叉球、伸卡球各為5顆，四縫線速球僅4顆。

大谷翔平（左）。（資料照，美聯社）

迪羅薩在節目《MLB Network》中提到，大谷當天的所有球種，其球速都比賽季平均還要慢，大谷很清楚這點，因此採取一些不同的方式。

迪羅薩也說明第4局2出局後，大谷對決運動家打者莫瑞（Sean Murphy）的打席，該打席大谷先後丟74.6英哩曲球、96.9英哩伸卡球、87.2英哩卡特球、85.3英哩滑球，98.3英哩伸卡球、86.3英哩滑球，96.3英哩伸卡球。迪羅薩指出，莫瑞完全不知道大谷會投什麼球，而大谷最後投出伸卡球三振對手，迪羅薩直指這顆球的位移很大。

迪羅薩讚賞大谷，「他現在做的事情，我們在棒球史上從未看過。順便說一下，他還是中心打線，而且具有宰制力。」

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