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中職》看潘武雄引退不捨 陳傑憲：我想成為他那樣的選手

2022/10/01 16:38

統一獅陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕從小就把潘武雄視為偶像的統一獅陳傑憲，對於前輩引退感到不捨，還好潘武雄還會在球隊擔任教練，讓陳傑憲稍微釋懷，而潘武雄引退的盛況，也讓陳傑憲想成為和潘武雄一樣的選手。

陳傑憲表示，從球團宣布潘武雄的引退賽後，不但門票預售熱烈，連選手都有許多親朋好友請托買票，林安可就花了15000元，今天來到球場就看到許多球迷球場外面排隊，可見潘武雄真的受到球迷敬愛：「如果我引退時也有這樣的盛況就值得了，我想成為潘武雄那樣的選手。」

統一獅潘武雄。（記者李惠洲攝）

陳傑憲表示，他加盟統一時，潘武雄已經都擔任指定打擊，雖然身上有很多傷，每一次跑壘還是全力衝刺，對比賽的態度值得學習，自己常常請教他準備比賽、技術和心態等各方面的問題，潘武雄教給他的太多了，說也說不完。

陳傑憲表示，潘武雄雖然對於學弟的請教不藏私，平常並不常主動對球隊講話，印象最深刻的是2020年總冠軍賽，在球隊落入1勝3敗的逆境時，潘武雄對大家說了很多，要大家不要因為輸球而縮起來，更要膽大心細，平常不常講話的大學長跳出來，非常激勵人心，最後能夠逆轉封王，潘武雄的打擊和精神講話都是關鍵。

統一獅潘武雄。（記者李惠洲攝）

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