羽球》為守護地球出力！戴資穎成為永續發展傳播大使 目標3年贏150場

台灣羽球一姊戴資穎今天出席「中華電信 羽你一起護地球環保營」活動。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣羽球一姊戴資穎今天出席「中華電信 羽你一起護地球環保營」並擔任永續發展傳播大使，原來小戴平時就是環保小尖兵，就連出國比賽一定會自備一整套居家用品，她接下來只要能在國內賽、國際賽每贏一場，中華電信就捐100棵樹木，期待3年內種下1萬5000顆，小戴接下來要贏150場才能達標。

中華電信近年積極推動ESG永續發展，並大力提倡環保概念與實際行動，如今邀戴資穎擔任永續發展傳播大使，期待小戴在為台灣爭光期間，中華電信也會全力相挺並在贏球後就捐100棵樹木。

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戴資穎除了接下來要成為種樹達人，今日也透露，平時出國比賽會隨身攜帶環保餐具、環保杯和環保袋，在出國則會帶上枕頭、棉被、床單和盥洗用品，尤其床組一定要是防瞞，畢竟小戴有著容易過敏的體質，再來也能避免消耗飯店備品，從平日就開始做環保。

戴資穎對於贏球就種1萬5000顆樹的目標自覺很酷，只是數學不好的小戴聽聞需要贏150場才能達標，她只說會持續努力，希望能夠達陣成功，屆時也想看樹都會種在哪裡。

戴資穎種樹之旅將在10月中旬啟動，將飛往歐洲參加丹麥公開賽、法國公開賽，而丹麥公開賽籤表已出爐，小戴首輪遭遇泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），她會持續備戰希望能在歐洲行打出佳績。

台灣羽球一姊戴資穎今天出席「中華電信 羽你一起護地球環保營」並擔任永續發展傳播大使。（記者林岳甫攝）

台灣羽球一姊戴資穎今天出席「中華電信 羽你一起護地球環保營」並擔任永續發展傳播大使。（記者林岳甫攝）

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