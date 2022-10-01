射箭》企業聯賽季後挑戰賽今登場 4隊拚冠軍戰資格

寒舍集團魏均珩（射箭企業聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕企業射箭聯賽季後挑戰賽今登場，例行賽龍頭協會青年隊與寒舍集團在系列賽戰成1：1平手，至於新北凱撒則是以1：0暫時領先新竹市愛山林，明天將誕生冠軍戰組合。

今年季後賽賽制由例行賽第一名協會青年隊與第四寒舍集團，第二新竹市愛山林與第三名新北凱撒進行五戰三勝的系列賽，以「累積積分」賽制進行，排名較高的隊伍可以自行安排各點順序。

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今天一共進行3場比賽，首戰由協會青年隊迎戰寒舍集團，協會青年隊在蘇思敏與劉泰言在個人賽的好表現幫助協會青年隊以積分12：6取得領先，但寒舍集團男團魏均珩、余冠燐與蘇于洋賞給對手鴨蛋成功追平積分，而青年隊再次發揮例行賽龍頭的強勢表現，以總積分 23：18 贏得系列賽首戰。

第二場比賽由新北凱撒挑戰去年霸主新竹市愛山林，新北凱撒首點女單「雷母」雷千瑩力壓郭紫穎先馳得點，前三點結束以 15：10 領先，第四點男單上演國手對決，關鍵時刻戴宇軒頂著壓力，以 6：4 技壓鄧宇成，幫助新北凱撒以總積分 21：14 提前結束本場比賽，系列賽取得 1：0 領先。

最終戰由協會青年隊與寒舍集團進行系列賽第二戰，寒舍集團扛著輸不得的壓力，首點派出魏均珩穩固軍心，他以 6：4 拿下勝利，但次點女單林佳恩敗給蘇思敏，隨後兩隊在女團與男團各下一城，寒舍帶著兩分領先進入關鍵的混雙，兩隊鏖戰至加射，寒舍集團以 5：4 拿下勝利，成功延長戰線，明天雙方將進行第三戰，力拚冠軍賽門票。

新北凱撒戴宇軒在男單擊敗鄧宇成（射箭企業聯賽提供）

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