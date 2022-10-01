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第43屆學甲華宗盃排球賽台南開打 黃偉哲歡迎選手好好享受比賽

2022/10/01 17:31

學甲華宗盃今天（1日）起熱血開打4天，市長黃偉哲（第二排右五）等人主持開球為選手加油。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕全國四大排球賽之一的學甲華宗盃今年第43屆舉辦，今天（1日）起在台南學甲熱血開打4天，市長黃偉哲主持開球，他說，歡迎小選手們好好享受比賽和台南人的熱情，帶著滿滿祝福留下最好的台南回憶。

華宗盃排球錦標賽有來自全國19縣市340隊5623名隊職員參與盛會，自國小組至社會組分成16個組別，比賽至4日，在學甲區綜合體育館、學甲國中、東陽國小、學甲國小、麻豆曾文農工等5個場地展開比賽。

黃偉哲、南市民政局長姜淋煌、體育局長陳良乾等人為華宗盃開球，為選手熱情加油，黃偉哲說，未來希望更升級華宗盃軟硬體設施，讓選手及球迷都能開心舒適的看球，並藉由比賽提升球技為國家培育排球人才。

看球賽打卡標記華宗盃排球賽就能獲得華宗盃紀念鑰匙圈。（記者楊金城攝）

華宗盃去年因疫情取消舉辦，今年復辦擴大周邊活動並增加賽事的豐富度，今、明兩晚7點在學甲慈濟宮安排「奇幻馬戲-島嶼怪誌貓將軍」及「小橘子樂團」演出。

體育局、觀光旅遊局及學甲區公所規劃選手觀光列車，在賽後讓選手搭遊覽前往學甲及鄰近的七股鹽山、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等景點觀光，另提供參觀古蹟優惠。

為歡迎觀眾到場觀看賽事為選手加油打氣，只要打卡標記「111年全國第43屆華宗盃排球錦標賽」即可至賽場服務台兌換華宗盃紀念鑰匙圈，各競賽場地限量提供400個。在學甲街頭也看到球隊逛街購物，熱鬧不少。

台南市長黃偉哲（左三）為學甲華宗盃主持開球，為選手加油。（記者楊金城攝）

學甲華宗盃今天（1日）起在台南學甲熱血開打4天，比賽好看。（記者楊金城攝）

學甲華宗盃今天（1日）起在台南學甲熱血開打4天，比賽好看。（記者楊金城攝）

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