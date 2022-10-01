田徑》南投體育場整修完工 取得田徑協會400M跑道認證

南投縣立體育場跑道整修完工，取得田徑協會400M跑道認證。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立體育場跑道經過半年整修，近日已完工，1日舉行啟用典禮，重新鋪設PU材質跑道的體育場，除改善原本運動環境，也取得中華民國田徑協會400M跑道認證，讓田徑場更完善，可作為全縣田徑訓練基地及未來舉辦各種全國性賽事專業場地。

啟用典禮由縣長林明溱主持，副縣長陳正昇、南投市長宋懷琳、議員張嘉哲、簡峻庭、曾振炎、璉紅企業有限公司董事長莊瓊紅、維他露基金會執行長詹益榮、國立台灣體育運動大學教授趙榮瑞及副教授乃慧芳及南投縣體育會總幹事洪銘惠等人都出席典禮活動。其中乃慧芳教授是縣籍國際田徑跳遠名將，他是台灣男子跳遠（8.34m）及三級跳遠（16.65m）兩項全國紀錄保持人，曾獲得1989年亞洲田徑錦標賽男子跳遠金牌，特地邀請他出席一同啟用跑道，盼未來帶動南投縣培育出更優秀的田徑運動員。

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南投縣立體育場跑道整修完工後空拍圖。（南投縣政府提供）

林明溱指出，縣立體育場跑道自2007年整修完成後， 歷經14年的高度使用後，跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，尤其周邊地坪更是破損嚴重突起，容易造成民眾摔倒發生危險，影響運動人士安全。縣府教育處因此提報計畫向教育部體育署爭取跑道整修經費，獲體育署核定補助2640萬元，加上縣府自籌款736萬餘元，共斥資3376萬餘元整修完成，除成為標準競技運動場所，也歡迎大家多來運動。

跑道啟用後也路隨即舉辦第三屆全縣5人制幼兒足球賽，由南投縣璉紅臺足球培育發展中心、國立臺灣體育運動大學球類系共同承辦，並由「璉紅臺體」足球運動員擔任大會裁判及工作人員，今年共計33所公私立幼兒園參加，以遊戲教學方式推廣足球運動，讓足球運動自幼兒園階段開始扎根。

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