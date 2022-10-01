日職》世界爐主大逆襲！開季17戰1勝的阪神虎晉級季後賽

阪神虎闖進季後賽高潮系列賽。（圖片取自阪神虎官方推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒巨人隊今天以0：1輸給橫濱隊，確定今年落居中央聯盟B段班，無緣高潮系列賽，同時護送第3名的阪神虎晉級。阪神季初勝率一度是日職史上最差的，如今卻能闖進季後賽，寫下一大奇蹟。

阪神在開季寫下央聯紀錄的9連敗，17場戰績僅1勝15敗1和，勝率一度只有0.063，寫日職史上最低紀錄，戰績差到連台灣球迷都關注，拿來跟中、韓職和大聯盟爐主比較，一度落居世界職棒的最後1名，堪稱爐主中的爐主。

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阪神苦戰至5月14日還跟央聯第3名相差9.5場，最大轉折點是6月3日對日本火腿，3局結束從1：7落後逆轉勝，一舉打出團隊士氣，6、7月戰績28勝14敗1和，最高排名來到第2。目前戰績68勝71敗3和，雖然不及五成勝率，最終仍闖進高潮系列賽。

養樂多已奪下央聯冠軍完成連霸，央聯第2的橫濱將在10月8日3戰2勝的高潮系列賽首輪出戰第3的阪神虎，勝者在10月12日跟養樂多打6戰4勝的高潮賽決勝輪。

巨人隊本季確定以央聯第4名收尾，不僅無緣高潮系列賽，落入B段班更是2017年以來再現，同時也是監督原辰德任內第一次無緣打高潮系列賽。

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